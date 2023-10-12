Elazığ'da intihar girişimi ihbarı: Kadının eşyalarını almaya çalışması çıktı

Elazığ'da bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, dakikalarca şahsı aradı ancak durumun, ağır hasarlı bir binaya giren kadının eşyalarını almaya çalışması olduğu anlaşıldı.

Olay, merkez Rızaiye Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan, 24 Ocak 2022 Elazığ ve 6 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan 5 katlı Erdoğmuş Apartman'nda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine 112 acil, polis ve itfaiye ekipleri harekete geçerek bölgeye gitti. Ağır hasarlı binanın önünde dakikalarca şahsı arayan ekipler, herhangi bir intihar girişimine rastlamadı. Gerçek ise daha sonradan ortaya çıktı. Binaya giren şahsın, yaşlı bir kadın olduğu ve evinde kalan malzemeleri almaya geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise ağır hasarlı binaya girmenin hem tehlikeli hem de yasak olduğunu anlatarak ikna etmeye çalıştığı yaşlı kadının, "Evim ağır hasar değil, hafif hasarlı" diyerek kendini savunması hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi.

Yaşlı kadın, ekiplerin bilgilendirmesi ve ikna etmesi sonrası ağır hasarlı binadan soba borularını alarak bölgeden uzaklaştırıldı. - ELAZIĞ