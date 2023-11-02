Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobilin direksiyonu kırıldı. Kazada 1 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da ilginç kaza: Aracın direksiyonu kırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da kamyon ile çarpışan otomobilin direksiyonu kırıldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 23 FZ 964 plakalı kamyon ile Z.B. yönetimindeki 23 ES 132 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin direksiyonu kırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.