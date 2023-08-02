Elazığ'da Esnafın Örnek Davranışı: Su Sebili ile Serinletiyor

Elazığ'da bir kuaför esnafı, dükkanının önüne koyduğu su sebili ile hem vatandaşları hem de hayvanları serinletiyor. Esnaf, plastik bardaklarla insanların rahatça su içebilmelerine olanak sağlıyor. Bu örnek davranış, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Elazığ'da bir esnaf kapısının önüne koyduğu su sebili ile sıcak havalarda hem vatandaşları hem de hayvanları serinleterek örnek davranış sergiliyor.

İzzetpaşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tahir Caddesi üzerinde kuaförlük yapan esnaf, dükkanının önüne koyduğu su sebili ile Elazığ'da yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşları serinletiyor. 19 yıllık kuaförlük yapan Fırat Demir, sebilin yanına koyduğu plastik bardaklarla insanların rahatça su içebilmelerine de olanak sağlıyor. Cadde üzerinden geçen vatandaşlar ise üzerinde "Su içebilirsiniz" yazısı bulunan sebilden su içtikten sonra Demir ile görüşerek, teşekkür etmeyi ihmal etmiyor.

Koyduğu sebili tamamen hayır için bıraktığını söyleyen kuaför Fırat Demir, "Bu, bizim geleneklerimizde var. Biz çocukken gezdiğimizde esnaf ağabeylerimizin dışarı bıraktığı büyük dolaplarda su içerdik. Oradan aklımıza geldi. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Allah rızası için yaptık. İnsanlar da su içiyorlar, dua ediyorlar. Bu bizim için çok önemli bir şey" dedi.

Sebilde su içen vatandaşlardan Harun Karadaş, "Arkadaşımla mahalleden geçerken böyle bir şeyle karşılaştık. Havaların çok sıcak olduğu Elazığ'da böyle bir hizmetin olması bizi çok gururlandırdı. Tüm esnafımıza da örnek olmasını istiyoruz ve kuaförümüze de teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ