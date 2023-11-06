Elazığ'da Elektrik Trafosundan Çıkan Duman Paniğe Neden Oldu

Elazığ'da cadde üzerinde bulunan elektrik trafosundan çıkan duman, esnaf ve çevre sakinlerini korkuttu.

Olay, Sanayi Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı elektrik trafosundan dumanlar yükseldi. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve elektrik şirketi ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpüyle duman çıkan trafoya müdahale etti. - ELAZIĞ