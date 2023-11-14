Elazığ'da Ekim Ayında 234 Trafik Kazası: 1 Ölü, 162 Yaralı

Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 234 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 162 kişi de yaralandı. Kazaların nedenleri arasında sürücü hataları da yer alıyor.

Elazığ'da ekim ayında meydana gelen 234 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 162 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da ekim ayında 234 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 234 kazada 162 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Kazaların 92'si yaralanmalı olurken, 142'sinin ise maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ