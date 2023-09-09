Elazığ'da düdüklü tencere patladı, 1 kişi yaralandı

Elazığ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir kadının yemek pişirmek için ocağın üstüne bıraktığı düdüklü tencere bomba gibi patladı. Patlama sonucunda mutfakta bulunan kadın yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da içinde yemek pişen düdüklü tence bomba gibi patladı. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın yemek pişirmek için ocağın üstüne bıraktığı düdüklü tencere bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlama nedeni ile mutfakta bulanan kanadın, yüzünden ve gözlerinden yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı tedavi altına alınırken, olay yerinde çekilen cep telefonu görüntüsü ise patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serildi. - ELAZIĞ