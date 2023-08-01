Elazığ'da Dev Turna Balığı Avı

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,57 metre boyunda, 46 kilo 800 gram ağırlığında turna balığı takıldı. Balık, çevresindeki kişilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,57 metre boyunda, 46 kilo 800 gram ağırlığında turna balığı takıldı.

Kentte yaşayan ve hobi amaçlı balık tutan Ahmet Sayın, önceki gün teknesiyle açıldığı Keban Baraj Gölü'nde avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

Sayın, oltaya takılan dev turna balığını tek başına sudan çıkaramayınca arkadaşları Fatih Yayar ve Anıl Eroğlu'ndan yardım istedi.

Sayın ve arkadaşları, yaklaşık 10 dakika süren uğraş sonucu 1,57 metre boyunda, 46 kilo 800 gram ağırlığındaki balığı sudan çıkarmayı başardı.

Sayın, balığı çevresindeki kişilere ve ihtiyaç sahiplerine dağıttığını belirtti.