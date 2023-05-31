Elazığ'da depremzede çocuklar yalnız bırakılmıyor

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik olarak sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Elazığ'da bulunan yurtlar da misafir edilen çocuklara yönelik sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi.