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Elazığ'da depremzede çocuklar yalnız bırakılmıyor

Elazığ'da depremzede çocuklar yalnız bırakılmıyor

Yaşam Haberleri

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik olarak sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Elazığ'da bulunan yurtlar da misafir edilen çocuklara yönelik sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi.

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi tarafından depremzede çocuklara yönelik olarak sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi.

Elazığ Sosyal Hizmet Merkezi psikososyal destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Elazığ'da bulunan yurtlar da misafir edilen çocuklara yönelik sosyal iyileştirme etkinliği düzenlendi. Bu çerçevede ekipler, çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi. Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Kahramanmaraş Elazığ Yaşam Haberler

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