Elazığ'da deprem sonrası yıkılan binanın ilginç görüntüsü

Elazığ'da meydana gelen depremler sonucunda ağır hasar alan 8 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. Bina yıkılırken çatı kısmı tek kolon üzerinde ayakta kaldı. Olay dron ile havadan görüntülendi.

Depremin en dikkat çeken görüntüsü Elazığ'dan: 8 katlı bina yıkıldı, çatısı tek kolon üzerinde kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da, 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden sonra ağır hasar alan 8 katlı bir binanın yıkımı gerçekleşti. Bina büyük oradan yıkılırken, çatı kısmı ise tek kolon üzerinde ayakta kaldı. İlginç görüntü, dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020 Sivrice ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Sürsürü Mahallesi Üryan Baba Sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın yıkımı gerçekleşti. Binanın büyük bir kısmı yıkılırken, kolon kısmına denk gelen çatının havada kalması ilginç görüntüler oluşturdu.

Ayakta kalan çatı dron ile havada görüntülendi.