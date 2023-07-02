Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan çocuklar, kendi imkanlarıyla kurdukları parkurda Survivor heyecanı yaşıyor. Tahta engeller, lastikler ve naylon kasalardan oluşan parkurda geçirdikleri eğlenceli dakikalar renkli görüntüler oluşturuyor.

Elazığ'da çocuklar survivor heyecanını kurdukları parkurda yaşıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da çocukların imece usulüyle kurduğu parkurda büyük bir eğlenceyle Survivor heyecanı yaşanıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Hacımemetli köyünde yaşayan çocuklar kendi imkanları survivor parkuru kurdu . Köyün dışındaki bir araziye tahta engeller, lastikler ve naylon kasalardan oluşan bir alan kuran çocuklar günün büyük bir bölümünü bu oyun parkurunda geçiriyor. Çocukların eğlenceli dakikaları renkli görüntüler oluşturdu.