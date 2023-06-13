Elazığ'da çocuk şenliği düzenlendi

Arıcak Kaymakamlığınca düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntüler oluşturdu. Şenliğe köylerden minibüslerle getirilen çocuklar da katıldı. Şişme oyun parkurları, palyaço gösterisi, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla çocuklar gönüllerince eğlendi. Kaymakam Mesut Ateş'in de ziyaret ettiği çocuk şenliği 2 gün devam edecek.