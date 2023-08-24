Elazığ'da cipin halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, cipin halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anında, bir kadın yolcunun çevreye saçılan cam ve molozların arasında kalarak yere düştüğü görülüyor.