Elazığ'da cip ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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Elazığ'da Yemişlik TOKİ girişinde meydana gelen kaza sonucu, bir cip ile şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Cip ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da cip ile şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yemişlik TOKİ girişindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BK 303 plakalı cip ile 23 ADM 488 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Yeşilırmak - Yaşam