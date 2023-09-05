Elazığ'da çiftçi tilkiyi besliyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde çiftçilik yapan Selim Aslan'ın her akşam evinin bahçesine gelen tilkiyi beslemesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gökbelen köyünde çiftçilik yapan Aslan, yaklaşık 1 ay önce aç kalan bir tilkinin evinin çevresinde yiyecek aradığını fark etti.

Bunun üzerine Aslan, tilkinin karnını doyurması için her akşam evinin bahçesindeki bir kaba yiyecek bırakmaya başladı.

Aslan'ın bıraktığı yiyeceklerle her akşam karnını doyuran tilki, yaklaşık 1 aydır evin müdavimi oldu.

Aslan, tilkiyi beslediği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.