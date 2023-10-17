Elazığ'da bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da gece saatlerinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu çevrede bulunan bina ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ