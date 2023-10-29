Elazığ'da bir dairenin balkonunda çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi Hacı Ali Efendi Sokak'ta bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4'üncü katın balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden karşı sitenin güvenlik görevlisi, itfaiyeye haber verdi ve binadakileri uyardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü.

Yangınının çıkışı nedeniyle ilgili inceleme yapıldı. - ELAZIĞ