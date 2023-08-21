Elazığ'da bir araç apartman bahçesine uçtu, bir kişi yaralandı

Elazığ'da virajı alamayan aracın bir apartmanın bahçesine uçtuğu kazada bir kişi yaralandı. Apartman sakinleri, aynı yerde sürekli kazalar meydana geldiğini, korkudan evlerinin önünde oturamadıklarını söyledi.

Kaza, merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Dönertaş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan ve virajı alamayan sürücü, 44 HT 212 plakalı hafif ticari aracı ile bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada, bir kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Geçen ay yine aynı yere bir otomobil uçmuş, kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralanmıştı. Her hafta aynı yerde kaza olduğunu ve araçların apartman bahçesine uçtuğunu dile getiren Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Eyüp Berk, "Bu bulvarın açılışından bu yana her hafta kaza oluyor. Karşıdan gelen araçlar binanın bahçesine uçuyor. Bu da vatandaşların can ve mal güvenliği açısından çok büyük tehlike oluşturuyor. Buranın bir an önce çözüme kavuşturulması lazım. Virajı biraz açmaları veya refüje çelik bariyer yapılması gerekiyor. Binanın alt kısmı olan istinat duvarının da yükseltilmesi gerekiyor. Acilen yapılmasını talep ediyoruz. Artık vatandaşlar evlerinde uyuyamıyor. Korku ile kalkıp korku ile uyanıyoruz. Her an bir araç gelebilir ve bahçeye uçabilir. Bugünkü kazada bir kadın ile çocuğu saniyelik kurtuldu. Genelde araçlar virajı alamıyor. Ortadan geçiyor ve binanın bahçesine uçuyor. Buradaki insanlar evlerinde rahat uyuyamıyor. Sıcak havalarda bahçesinde ve kapının önünde oturamıyor. Aracını kapısının önüne park edemiyor" dedi. - ELAZIĞ