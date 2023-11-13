Haberler ›› Yaşam ›› Elazığ'da Belediye Otobüsü Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Elazığ'da Belediye Otobüsü Şoförü Rahatsızlanan Yolcuyu Hastaneye Ulaştırdı

Elazığ'da bir belediye otobüsü şoförü, araçta rahatsızlanan bir yolcuyu hastaneye götürmek için güzergahını değiştirdi. Yolcunun hastaneye ulaştırılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.