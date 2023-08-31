Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı

Elazığ'da Abdullah Paşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen taksi sürücüsü aydınlatma direğine çarptı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.