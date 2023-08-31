Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı
Elazığ'da Abdullah Paşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, alkollü olduğu belirlenen taksi sürücüsü aydınlatma direğine çarptı ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan taksinin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Abdullah Paşa Mahallesi'nde H.S. idaresindeki 23 T 0532 plakalı taksi kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alkollü olduğu belirlenen H.S, sağlık ekiplerince kentteki hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Yaşam