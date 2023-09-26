Elazığ'da araç takla attı

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde bir kişi, el frenini çekmeyi unutarak aracını rampa aşağı park etti. Araç, takla atarak durabildi ve faciadan dönüldü.

Elazığ'da bir kişi, aracını rampa aşağı park etti. El frenini çekilmeyen ve geri giden araç, takla atarak durabildi.

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi bulvar üzerinde aracını park etti. El frenini çekmeyi unutan şahsın otomobili, yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Rampa aşağı giden araç, refüje çarparak ters döndü. Takla atarak durabilen ve sürücüsü öğrenilemeyen 23 ADH 091 plakalı araçta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ