Elazığ'da Ambulans ile Pikap Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı
Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile pikabın çarpışması sonucu ambulans yan yatarken, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Yaşam