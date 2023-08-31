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Elazığ'da Ambulans ile Pikap Çarpıştı: 5 Kişi Yaralandı

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Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile pikabın çarpışması sonucu ambulans yan yatarken, kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 23 BB 112 plakalı ambulans ile 23 EU 612 plakalı kamyonet, Cahit Dalokay Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen ambulanstaki 3'ü sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Yaşam

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