Elazığ'da Alabalık Üretim Tesisi Çalışan Kadın Mühendis Nehirde Boğuldu
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Elazığ'ın Keban ilçesinde bir alabalık üretim tesisinde çalışan kadın mühendis, Fırat Nehri üzerinde tekneden suya düşerek boğuldu. Olayın ardından bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Elazığ'ın Keban ilçesinde Fırat Nehri üzerindeki bir alabalık üretim tesisinde çalışan kadın mühendis, tekneden suya düşerek boğuldu.
Fırat Nehri üzerinde faaliyet yürüten bir alabalık tesisinde görev yapan su ürünleri mühendisi M.T. (34), teknede bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Suda kaybolan kadının bulunması için bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin nehirde yaptığı arama çalışmaları sonucu M.T'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.