Elazığ'da Alabalık Üretim Tesisi Çalışan Kadın Mühendis Nehirde Boğuldu

Elazığ'ın Keban ilçesinde bir alabalık üretim tesisinde çalışan kadın mühendis, Fırat Nehri üzerinde tekneden suya düşerek boğuldu. Olayın ardından bölgeye dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı.