Elazığ'da ahır yangını

ELAZIĞ - Elazığ'da hayvanların bırakıldığı ahırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından döndürüldü.

Olay, merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde bulunan bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanların bırakıldığı ahırda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.