Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında iş makinesi devrildi
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Elazığ'da merkez Rızaiye Mahallesi'nde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında çalışma yürüten iş makinesi devrildi. Kazada yaralanan olmazken, iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.
Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında devrilen iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.
Olay, merkez Rızaiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağır hasarlı binanın yıkımı için çalışma yürüten iş makinesi devrildi. Kazada yaralanan olmazken, iş makinesinde maddi hasar meydana geldi.
İş makinesi vinç ile bulunduğu bölgeden kaldırıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam