Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımları devam ediyor

ELAZIĞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ'da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ağır hasarlı binaların yıkılması için çevre güvenliğini alan firmalar, çalışmalarına devam ediyor.

6 Şubatta asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde mahallelerinin eski bir yerleşim yeri olmasından dolayı birçok binanın ağır hasar aldığını belirten Sarayatik Mahalle muhtarı Aytaç Şahinoğlu, "Mahallemizde hasar tespitleri yapıldı. 6 Şubat depreminin ardından mahallemizde 50'ye yakın binamız ağır hasar almıştı. Bu binaların yıkımlarıyla alakalı süreç devam ediyordu. İtiraz süreçlerinin de Haziran ayında açıklanmasının ardından yıkımlarımız başladı. Şu anda mahallemizin 3 noktasında yıkım çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir kısmı ağır hasarlı yapılarını özel müteahhitlere vererek demir karşılığında bir ücretle anlaştılar. Anlaşamayan vatandaşlarımızın yapılarını da İl Özel İdaresi tarafından yıkımları yapılıyor. Şu anda okul çevresinde bulunan ağır hasarlı yapıların yıkımları devam ediyor" dedi.