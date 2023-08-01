Elazığ'da 3 balıkçı Fırat turnası yakaladı

ELAZIĞ'da 3 balıkçı, Keban Baraj Gölü'nde balıkçı 3 arkadaş, oltayla 157 santim boyunda 46 kilo 810 gram ağırlığında Fırat turnası yakaladı. Balıkçılar o anları, cep telefonuyla kayda aldı.

Kentte balıkçılık yapan Ahmet Sayın, arkadaşları Anıl Eroğlu ve Fatih Yayar ile birlikte balık tutmak için Keban Baraj Gölü'ne tekneyle açıldı. Grubun 1,5 metre uzunluğundaki oltasına balık takıldı. Tuttukları balığı tekneye çıkaran arkadaşlar, bunun 'Fırat turnası' olduğunu gördü. 157 santimetre boyunda ve 46 kilo 800 gram ağırlığında olduğu belirlenen balığın yakalandığı anlar, cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)