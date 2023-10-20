Elazığ'da 2 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Elazığ'da Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ELAZIĞ'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Miray Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)