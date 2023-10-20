Elazığ'da 2 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında korku ve panik yaşayan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mustafa Paşa Mahallesi Kırmızı Konak Sokak'ta 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın konutlara sıçramadan söndürüldü.
Yangın esnasında korku ve panik nedeniyle rahatsızlanan bina sakini 1 kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam