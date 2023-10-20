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Elazığ'da 2 Katlı Binanın Çatısında Çıkan Yangın Söndürüldü

Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında korku ve panik yaşayan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.