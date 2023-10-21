Elazığ'da 2 Bin Yıllık Damla Kehribar Taşı Tespih Yapımı

Elazığ'da bir tespih dükkanında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen damla kehribar taşı, tespih yapılmak için suda bekletiliyor.

Elazığ'da tespih ustası olan ve satış mağazası bulunan Hadin Bulut'un elinde, 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen damla kehribar taşı bulunuyor. Bulut, bu taşı, tespih yapılması için suda bekletiyor. Bir süre sonra çıkaracağı taşı tespihe dönüştürecek olan Bulut, ürünlere özellikle Arap ülkelerinden talep geldiğini söyledi. Bulut, "Bu taşı suda muhafaza etmemiz lazım. Çünkü doğal bir şey, bu istersen canlı diye kıyasla, istersen amber damla diye de söyleyebilirsin. Bu taşa damla kaya amber diyoruz. Talep olursa tespih yapıyoruz. Her usta da bu taşı işleyemez. Şöyle bir şey içinden çıkacak malzemenin ne olduğu bilmiyorsun, üst düzey bir malzemede çıkabilir. Bir kaya alıyorsun ve içinden ne çıkacağını bilmiyorsun. Bu taş Ukrayna'dan geldi. Sertifikalı bir şekilde geliyor. Öyle düz bir şekilde getiremezsin. Bir de suyun içinde muhafaza etmek lazım. Bir ay dışarda kalsa paramparça olur. Hiçbir şekilde işleyemezsin" dedi. - ELAZIĞ