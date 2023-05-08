Elazığ'da 10 Metreden Yuvarlanan İnek Kurtarıldı

Palu ilçesindeki Güllüce köyünde otlayan inek, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı. Köylüler, 1 saatlik çalışma sonucu ineği kurtardılar. Sağlık durumu iyi olan inek, sahibine teslim edildi.

ELAZIĞ'da 10 metreden yuvarlanan ineği, köylüler, 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Palu ilçesi Güllüce köyünde bugün sabah saatlerinde arazide otlayan inek, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı. Durumu fark eden köylüler, ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Köylüler, halatlarla bağladıkları ineği, bulunduğu yerden 1 saatlik çalışma sonucu çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen inek, sahibine teslim edildi.