Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 Yılda 14 Bin 987 Hayvan Tedavi Edildi

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi, 6 yıllık süre içerisinde 14 bin 987 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Türkiye'nin en modern ve donanımlı tesislerinden biri olan merkez, sokak hayvanlarının daha modern bir şekilde tedavi olmalarını sağlıyor.

Türkiye'nin en modern tesislerinden biri olan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezinde 6 yılda 14 bin 987 bin hayvan tedavi edildi.

Elazığ'da yaklaşık 30 dönüm üzerine yapılan Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılında hizmete girmesinin ardından geçen 6 yıllık süre içerisinde 14 bin 987 hayvanın tedavisini gerçekleştirdi. Müşahede, poliklinik, ameliyathane, röntgen, ultrasonografi ve yoğun bakım ünitesiyle birlikte Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı tesislerinden olan hayvan hastanesi, sokak hayvanlarının daha modern bir şekilde tedavi olmalarını sağlıyor. Uzman hekimler tarafından 7 gün 24 saat bakımları yapılan hayvanlar, alttan ısıtmalı odalarda daha sıcak bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. 500 köpek ve 80 kedi kapasiteli merkezde 18 personel görev alıyor. Aynı zamanda hayvanları görmek isteyen vatandaşlar Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri bakımevine giderek burada bulunan görme imkanına sahip.

Sokak hayvanlarının otel konforunda yaşamını sürdürdüğü Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veterineri Hasan Hüseyin Doğan, kış aylarında alttan ısıtmalı odalarda hayvanlara baktıklarını belirtti. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde barınak veterineri olarak çalışan Hasan Hüseyin Doğan, "Vatandaşlarımız 153 Beyaz Masayı arayarak ihbarda bulunuyor. Gelen ihbarları ekiplerimiz 7/24 değerlendiriyor. Tam teşekküllü ambulansımız da var. İhbarlar üzerine Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen hayvanlarımızın tedavisi yapıyoruz. Buluğ çağına girmiş ve sağlıklıysa kısırlaştırmasını yapıyoruz. Şu ana kadar Elazığ Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 5 bin 178 kısırlaştırılma yapıldı. 6 bin 971 tane köpek tedavisi 2 bin 838 tane de kedi tedavisi yapılmıştır. Ayrıca burada yasak ırklı köpeklerimiz de mevcuttur. 5199 sayılı yasaklı ve tehlike arz eden köpekler de barınağımızda bulunmaktadır. Yasak ırklı köpeklerimiz de yaşamlarına burada devam etmektedirler" dedi.

Bayat ekmek ve artan yemekleri israf olmasın diye topladıklarını ve günlük olarak yaklaşık 400 kilogram civarında mama ürettiklerini aktaran Doğan, "Vatandaşlarımızın istekleri üzerine parklara ve bahçelere kedi ve köpek evleri bırakıyoruz. Bıraktığımız evlere de düzenli olarak mama ve su takviyelerini gerçekleştiriyoruz. Kış aylarında hayvanların soğukta ölmemesi için burada alttan ısıtmalı odalarda hayvanlarımıza bakıyoruz. Elazığ Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sokak hayvanları için vazgeçilmez bir konfora sahiptir" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak köpeklerinin toplatılması talimatı verdi. Sizce sokak köpekleri toplatılmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) July 20, 2023