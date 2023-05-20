Arıların dünya için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, 'Çünkü ekolojik dengede en önemli unsur arıdır. Arılar olmasa hayat olmaz' dedi.

Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Canbay: "Ekolojik dengede en önemli unsur arıdır"

ELAZIĞ - Arıların dünya için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, "Çünkü ekolojik dengede en önemli unsur arıdır. Arılar olmasa hayat olmaz" dedi.

20 Mayıs Dünya Arı Günü çerçevesinde Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, arıcılarla bir araya geldi. Kovanların başında üreticilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Canbay, Elazığ'da bin 200 aktif üyenin 92 bin kovanda arıcılık yaptığını söyledi. Canbay, günün anlam ve önemine değinerek ekolojik dengede arıların en önemli unsur olduğunu ifade etti.

Başkan Canbay, "20 Mayıs, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2017 yılında Dünya Arı Günü ilan edildi. Şuan itibari 20 Mayıs, dünyada ve Türkiye'de arı günü olarak kutlanmaktadır. Bugün farkındalık oluşturmak, arının doğaya ve insanlığa vermiş olduğu faydayı öne çıkarmak adına bugünü kutluyoruz. Burada amaç arıcı değil, arının varlığın muhafaza etmek ve doğaya olumlu etkisini topluma mesaj olarak iletmektir. Arılar dünya için çok büyük bir öneme sahip. Çünkü ekolojik dengede en önemli unsur arıdır. Arılar olmasa hayat olmaz. Albert Einstein'in dediği gibi, arılar yeryüzünden kaybolursa insanoğlunun 4 yıl ömrü kalır. Bölgemizde Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı şuan için bin 200 civarında arıcı var. Bu arıcılarımızın da yaklaşık 92 bin tane kovanı vardır. Bizlerde 20 Mayıs Dünya Arı Günü hasebiyle arıcılarımızla bir araya geldik. Onlarla birlikte arıların öneminden bahsettik" diye konuştu.