Döşemealtı Belediyesi'nin Avrupa Birliği 'Ekolojik Çiftlik Kreşleri' (Eco Farm Kindergartens) projesine seçilen ve ikinci kez Yeşil Bayrak Ödülü alan Ekolojik Kreş'te karne heyecanı yaşandı.

Antalya'nın ödüllü okul öncesi eğitim merkezi Ekolojik Kreş'te eğitim gören çocuklar karnelerini Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Başkan Yardımcısı Cevat Yanar ve öğretmenlerinin elinden aldı. Seneye 1. sınıfa başlayacak öğrenciler ve aileleri, Başkan Genç'e teşekkür ederek kendi hazırladıkları el yapımı anahtarlığı hediye etti. Başka bir sınıf ise sürpriz yaparak Genç'i, 'Babalar Gününüz Kutlu Olsun' yazılı pankartla karşıladı.

Öğrencilerle tek tek ilgilenip karnelerini dağıtan Genç, "Atatürk'ün izinde, bilimin ışığında emin adımlarla yürüyeceksiniz. Buradan aldığınız eğitim; yıllar sonra elde edeceğinizin başarıların hamuru olacak. Sizlerde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği vatanımızı çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.