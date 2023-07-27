Ekmek yapmak için bahçede yakılan ateş yangına neden oldu

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bahçede emek yapan kadınlar, az kalsın faciaya neden oluyordu.

Olay ilçenin Yenişehir Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre apartmanın bahçesinde yufka ekmeği yapıldığı sırada, rüzgar nedeniyle ateşten çıkan kıvılcım giriş dairesinin balkonunda bulunan koltuklara sıçradı. Bir süre sonra balkonda bulunan koltuk ve malzemeler tutuşarak, yanmaya başladı. Ev sahibi ve komşuların yangını görmesi üzerine, vatandaşlar yangına müdahale ederek, ateşi söndürdü.

Yangın nedeniyle balkonda bulunan eşyalar ile dairede bulunan bazı halılar zarar gördü.