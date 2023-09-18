Ekmek servis araçları çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde ekmek servis araçlarının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.45 sıralarında Ereğli ilçesi Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi üzeri Anıt Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.'nin kullandığı 27 AAY 783 plakalı ekmek servis aracı ile İ.B.'nin kullandığı 42 E 0728 plakalı ekmek servis aracı çarpıştı. Kazada İ.B. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA