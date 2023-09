Ekiplerin hızlı müdahalesi tırı yanmaktan kurtardı

HATAY - Hatay'da hurda yüklü tırın lastik kısmında meydana gelen yangın aracı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, TEM otoyolu İskendenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi'nde meydana geldi. Hurda yüklü 31 R 7448 plakalı tırın, arka sağ lastiğinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden araç şoförü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin aracı sarmasına engel oldu. Bu anlarsa an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.