Ekim Ayının En İlginç Haberleri

Rusya'da 80 yaşındaki bir kadının beyninde iğne yaşadığı keşfedildi. Fransız bir psikolog burun karıştırmanın kaygıları kontrol etmeye yardımcı olduğunu söyledi. Yeni Zelandalı bir adam 24 saatte 941 kez bungee jumping yaptı. İspanya'da hesap ödememek için kalp krizi numarası yapıldı. Güney Kore'de bir kişi canlı ahtapot yerken kalp krizi geçirerek öldü.

Rusya'da 80 yaşındaki bir kadının hayatı boyunca beyninde iğneyle yaşadığının keşfedilmesinden atlayış rekoruna, hatta "araçta burun karıştırmaya" kadar "Artık bu kadarı da olmaz" dedirten birçok garip olay, ekim ayının en ilginç haberleri olarak basına yansıdı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı şansız insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

AA muhabiri, dünya genelinde ekim ayında meydana gelen ilginç olayları derledi.

Rusya'nın Sahalin Adası'nda 80 yaşındaki bir kadının neredeyse hayatı boyunca beyninde iğneyle yaşaması "ürkütücü tuhaf olaylardan biri" olarak kayıtlara geçti.

Hayatı boyunca sürekli baş ağrısı yaşaması nedeniyle yapılan x-ray taramasında yaşlı kadının beyninin yan lobunda, yaklaşık 3 santimetre uzunluğunda bir iğne bulundu.

Uzmanlar, "Sovyetler Birliği döneminde bazı yoksul ailelerin, bakamayacakları çocuklarını öldürmek için bıngıldağına iğne batırdığını" hatırlatarak, kadının ailesinin böyle bir yönteme başvurmuş olabileceği" değerlendirmesini yaptı.

Burun karıştırmak kaygıları kontrol etmeye yardım ediyor

Birçok kişinin "mide bulandırıcı" bulduğu bir başka gelişme de Fransız bir psikoloğun, "araç sürerken burun karıştırmanın kaygıları kontrol etmeye yardımcı olduğunu" söylemesi oldu.

Psikolog Patrick-Ange Raoult, burun karıştırma alışkanlığının toplumda "kötü bir davranış" olarak görülse de "zihinsel rahatlatma sağladığını" söyledi.

Fransa'da yılda ortalama 80 bin kilometre yapan ticari araç sürücüsü de bu tezi destekleyerek, direksiyon başında burun karıştırmanın kendisi için bir ritüel olduğunu dile getirdi.

41 yaşındaki Yeni Zelandalı 24 saatte 941 kez bungee jumping yaptı

Ekim ayında yükseklik korkusu olanların, okuyunca bile başını döndürecek bir olay yaşandı.

Yeni Zelandalı 41 yaşındaki Mike Heard, 24 saatte 941 kez bungee jumping yaparak dünya rekoru kırdı.

Bazı insanlar yüksekten aşağı bile bakamazken, Heard, ülkenin en büyük şehri Auckland'daki bir köprüden yaptığı atlayışlardan sonra başının dönmediğini sadece gözlerinden yaş geldiğini söyledi.

Hesap ödememek için "kalp krizi", soygun için "cansız manken" numarası

İspanya'da da 50 yaşındaki Litvanyalı bir kişinin, hesap ödememek için "kalp krizi geçirme" numarası yaptığı ortaya çıktı.

Adamın mekanlara girmesini engellemek için İspanya'daki tüm restoranlara fotoğrafı gönderildi.

Litvanyalı adamın numarasına şahit olanlar, "elini göğsüne koyup, yere kapaklanıp bayılma taklidi" yaptığını söyledi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 22 yaşındaki bir genç, mağazanın vitrininde elinde çanta ile "cansız manken taklidi" yaparak alışveriş merkezinin kapanmasını bekledi.

Kameralardan kaçmayı başaran genç, alışveriş merkezi kapandıktan sonra bir kuyumcuyu soydu, restoranlarda yemek yedi ve bir mağazada kıyafetini değiştirdi.

Genç, hırsızlıktan suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

"Canlı ahtapot" yerken kalp krizi geçirerek öldü

İnsanları deniz ürünlerinden soğutabilecek talihsiz bir olay, Güney Kore'de 82 yaşındaki bir kişinin başına geldi.

Ülkenin yerel lezzetlerinden olan susam yağı ve zencefille servis edilen, tabakta kolları hala hareket eden ahtapotu yerken, bir parçası boğazına takılan yaşlı adam kalp krizi geçirdi.

Kalp krizi geçiren kişiye olay yerinde kalp masajı yapıldı ancak daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Servis edilmeden önce öldürülmesine rağmen çok taze olmasından dolayı dokunaçlarının sinirlerinin hala aktif olması nedeniyle ahtapotun kolları hareket etmeye devam ediyor.