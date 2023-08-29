Egzozdan sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, park halindeki bir otomobilin egzozuna sıkışan kediyi kurtardı. Yavru kedi sağlık kontrolleri için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Egzoza sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Düzce İtfaiyesi can dostların yanında

DÜZCE - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, park halindeki bir otomobilin egzozuna sıkışan kediyi kurtardı. Dakikalar süren çalışma sonucu yavru kedi kurtarılırken, itfaiye ekiplerinin çalışması ise kameralara yansıdı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliklerini korumak adına görev ifa etmesinin yanında can dostların ihtiyaç duyduğu anlarda da yanlarında olmayı sürdürüyor. Aziziye Mahallesi eski hastane otoparkında aracını çalıştırmak isteyen vatandaşın aracını çalıştıramaması ve sesler gelmesi üzerine aracın egzoz kısmında kedi olduğunu fark etti. Yaklaşık 6 saat uğraşmasına rağmen kediyi yerinden çıkartamayan vatandaş ihbarda bulundu. Bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışmayla dakikalar içerisinde yavru kediyi sağlıklı şekilde egzozdan çıkardı.

Korku dolu anlarla kurtarılmayı bekleyen yavru kedi daha sonra gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.