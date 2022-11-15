egm promosyon ne zaman yatacak?

Polis banka maaş promosyon ödemeleri ilgili personelin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. İçişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren polisler için maaş promosyonlarının ödeme takvimi gündeme geldi. Maaş ve ek ödemelerini alacakları banka belirlenen polisler, bunun karşılığında yapılan anlaşma gereği ilgili bankadan promosyon ödemesi alacak. Peki, polis maaş promosyonu ne zaman ödenecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Milyonlarca emniyet mensubunu yakından ilgilendiren Polis maaş promosyon ödemelerine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay yapılan açıklamada, polislere 27 bin TL maaş promosyonu verileceği duyurulmuştu. Tek seferde peşin olarak ödenecek polis maaş promosyonu için araştırmalar sürüyor. Söz konusu ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, EGM tarafından detaylar açıklandı. Peki, Polis promosyonu ne kadar? 2022 EGM polis maaş promosyonu ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

EGM'nin açıklamasına göre polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesi karara bağlandı. Promosyon ödemelerinin peşin ve tek seferde Kasım ayında ödenmesi bekleniyor.

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği belirtildi.

EGM "Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.