Haberler

Eğirdir'in Kadın Muhtarı, 4. Döneminde de Aday Olmaya Hazır

Eğirdir'in Kadın Muhtarı, 4. Döneminde de Aday Olmaya Hazır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilada Mahallesi'nin 2009'dan beri muhtarı olan Şükriye Kılınç, mührünü 4 dönemdir bırakmıyor. Yardımseverliğiyle bilinen Kılınç, mahalle sakinlerinin desteğiyle yeniden aday olmayı düşünüyor.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, 250 nüfuslu Yeşilada Mahallesi'nde 2009'da muhtar seçilen Şükriye Kılınç (59), mührünü 4 dönemdir kaptırmadı. Mahallenin ilk kadın muhtarı olarak yardımseverliğiyle seçmenlerinin gönlünü kazanan Kılınç, "Mahalle sakinlerimiz muhtar olmamı isterse önümüzdeki seçimde de aday olacağım. Seçmenlerimiz istediği için muhtarlık yapıyorum" dedi.

Yeşilada Mahallesi'nde oturan Şükriye Kılınç, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardım etme isteğiyle muhtar olmaya karar verdi. 1940'lı yıllarda muhtarlık yapan dedesinin yaşadıklarını aile büyüklerinden hikaye olarak dinleyen ve muhtarlığa ilgi duyan Kılınç, 2009 yılındaki seçimde adaylığını açıkladı. Rakibinden 14 oy fazla alıp mahallesinde muhtarlığa başlayan Kılınç, sonraki seçimlerde de adaylara üstünlük sağlayıp görevini sürdürdü. Muhtarlık mührünü yanından ayırmayan Kılınç, yardımseverliğiyle de seçmenlerinin gönlünü kazandı. Muhtarlık bürosunda mahalleliyle görüşüp sorunlarına çözüm üretmeye çalışan Mahalledeki yaşlıların kendisine kolay ulaşabilmesi için evini de büro gibi kullanan Kılınç, 4 dönemdir görevini başarıyla yürütüyor.

MAHALLENİN 'İYİLİK MELEĞİ'

Muhtarlık bürosunda seçmenlerine gönderilen postaları teslim alıp adrese bırakarak evrak işlemlerini tamamlayan Kılınç, sonra da alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını taşımaya, eczaneden ilaç almalarına, düğün ve cenaze merasimlerinde mahallelinin ihtiyaçlarına destek olmaya kadar her konuda çevresine yardımcı oluyor. Mahallelinin 'iyilik meleği' olarak görüp 'Muhtarım', gençlerin ise 'Muhtar Teyze' diye seslendiği Kılınç, Eğirdir Gölü'ndeki adada nüfusu yaz aylarında 2 kat artan mahallesinde, görevini severek sürdürdüğünü söylüyor.

Şükriye Kılınç, muhtarlık görevini severek yerine getirdiğini belirterek, "İnsanlara daha çok yardım etme isteğiyle muhtar olmaya karar verdim. Erkek muhtar sayısı fazla olduğundan tanımayanlar kadın muhtar görünce şaşırıyor. Sonrasında 16 yıldır muhtarlık yaptığımı öğrenince takdir ediyorlar. İnsanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak, onlara destek olmak hoşuma gidiyor. Mahalle sakinlerimiz muhtar olmamı isterse önümüzdeki seçimde de aday olacağım. Seçmenlerimiz istediği için muhtarlık yapıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı! Atatürk'ün sözlerine atıfta bulundu
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.