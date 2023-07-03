Eğirdir Gölü'nde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Boğuldu

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde balık tutmak için açılan bir tekne alabora oldu. Kazada 1 kişi boğuldu, 2 kişi ise kurtarıldı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı.