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Eğirdir Gölü'nde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Boğuldu

Eğirdir Gölü'nde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 1 Kişi Boğuldu

Yaşam Haberleri

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde balık tutmak için açılan bir tekne alabora oldu. Kazada 1 kişi boğuldu, 2 kişi ise kurtarıldı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timleri, kaybolan kişinin cansız bedenine ulaştı.

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nde alabora olan balıkçı teknesinde bulunan 1 kişi boğuldu, 2 kişi kurtarıldı.

Mehmet Ulupınar, babası Nuri Ulupınar ve yeğeni Mehmet Ali Korkmaz, gölde balık tutmak için tekneyle açıldı.

Rüzgarın etkisiyle Barla açıklarında teknenin alabora olması sonucu 3 kişi göle düştü. Çevredeki teknedekiler tarafından Nuri Ulupınar ve Mehmet Ali Korkmaz kurtarıldı.

Gölde kaybolan Mehmet Ulupınar için Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timlerinden yardım istendi. Arama çalışması yapan ekipler, Ulupınar'ın cansız bedenine ulaştı. Ulupınar'ın cenazesi Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Yaşam

Mehmet Ali Korkmaz Jandarma Isparta Yaşam Haberler

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