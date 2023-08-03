Eğirdir'de Mahalleli İmece Usulü Aşure Günü Düzenlendi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde mahalleli imece usulü aşure günü düzenledi. Eğirdir'deki 4-6 Yaş Merve Kur'an Kursu öğreticisi Fatma Kocaaslan ve mahalle halkı ile öğrenci velilerinin aldığı malzemelerle hazırlanan aşureler vatandaşa ikram edildi. Etkinliğe Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu, Yeni Mahalle Muhtarı Özer Öztürk de katıldı. Yaklaşık 1000 kişilik hazırlanan aşurelerin ikram edilmesi sonrası dualar okundu. İlçe Müftü Mehmet Ali Eroğlu, Böyle güzel bir etkinliği yaptığımız için gururluyuz. Hayır sahiplerinin hayrını kabul etsin. Amacımız hem çocuklarımıza hem mahalle halkımıza güzel bir yaşatmak, aşurenin önemini ve Muharrem ayının önemini yeni nesillere ve gençlerimize aktarmak için böyle güzel bir etkinlik yaptık. Cenabıhak inşallah dergahı izzetinde kabul eylesin. Aşure demek bereket demek. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan hem velilerimize hem de hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kabul eylesin dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam