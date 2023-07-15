Zonguldak'ta hava sıcaklarının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar Kapuz plajına yoğun ilgi gösterdi. Sıcak havayı güneşlenerek ve denize girerek değerlendiren vatandaşlar, plajın yoğunluğu nedeniyle zaman zaman oturacak yer bulmakta zorlandı. Plaja gelen bir vatandaş, denizin temiz olduğunu ve insanların gönül rahatlığıyla denize girebileceğini belirtti.

Ege sahillerini aratmadı, yüzlerce kişi halk plajına akın etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklarının 27 derecelere yükselmesinin ardından vatandaşlar halk plajı olan Kapuz plajına akın etti.

Zonguldak'ta termometrelerin 27 derecelere göstermesinin ardından vatandaşlar halk plajı olan Kapuz plajına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar sıcak havayı güneşlenerek ve denize girerek değerlendirdi. Plaj oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman plajda oturacak yer kalmadı. Plaja gelen Murat Kılıç, "Deniz çok güzel temiz. Gayet iyi. Bugün hafta sonu olduğu için baya kalabalık. İnsanlarımız da sahili dolduruyor. Şuanda herhangi bir kirlilik yok. Deniz gayet temiz. insanlar denize gönül rahatlığı ile girebilir"dedi.