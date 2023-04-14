Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Yaşam Haberleri

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden, Ege Denizi'nde bu akşam saatlerinde itibaren fırtınanın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için fırtına uyarısı yaptı. Bu akşam saatlerinde etkili olacağı tahmin edilen fırtınaya ilişkin "Kuzey Ege'de rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek yarın güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Aynı gün sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Ege Denizi Fırtına Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title