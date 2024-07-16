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Efteni Gölü'nde Yaralanan Saz Tavuğu Tedavi Edildi

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Düzce'de Efteni Gölü'nde misinanın boğazına takılan saz tavuğu, tedavi edildikten sonra yavrularının olduğu bölgeye bırakıldı.

DÜZCE'de Efteni Gölü'nde, amatör balıkçıların bıraktığı misinanın ucundaki iğne boğazına takılıp yaralanan saz tavuğu, tedavisinin ardından sağlığına kavuşup yavrularının olduğu bölgeye bırakıldı.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Efteni Gölü çevresinde yaptıkları denetimlerde boğazına misina iğnesi takılan saz tavuğunu tespit etti. Şube müdürlüğünde görevli veteriner hekimlerinin muayenesinde saz tavuğunun yutak bölgesine takılan misina iğnesi, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan saz tavuğu yavrularının olduğu bölgeye bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımızdan, yaban hayatını korumak adına gelişigüzel olta atmaktan kaçınmalarını ve gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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