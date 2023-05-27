Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde çocuklar toprakla buluştu

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde hayata geçen "Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma" projesi çocukları toprakla buluşturdu. Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi çocuklara sürdürülebilir tarımın ve atalık tohumun önemini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlayan projeye Efes Selçuk'un merkez ve köylerinde eğitim veren 13 okuldan 270 öğrenci katıldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde hayata geçen "Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma" projesi çocukları toprakla buluşturdu.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencisi çocuklara sürdürülebilir tarımın ve atalık tohumun önemini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlayan "Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma" projesine katılan çocuklar geçtiğimiz yıl ektikleri tohumlardan elde ettikleri fideleri toprakla buluşturdu.

Projeye Efes Selçuk'un merkez ve köylerinde eğitim veren 13 okuldan 270 öğrenci katıldı. Geçen yıl ektikleri kara kavun, Aydın karası uzun patlıcan tohumlarından elde edilen fidelerini toprakla buluşturan çocuklar; ayçiçeği, salatalık, kabak, mısır ve bamya tohumlarını da ektiler.

Efes Selçuk Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Efes Tarlası Yaşam Köyü projesi, doğal, adil ve sağlıklı gıdaya erişim ve gıda egemenliği için bir meşale yaktı. Köy Enstitüleri'nden ilham alınarak hayata geçen Efes Tarlası Yaşam Köyü üreticilerin yanı sıra her yaştan yurttaşın özellikle de çocukların toprağa dokunmasını, üretimle iç içe olmasını amaçlıyor. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde çocuklara yönelik düzenlenen projeler devam ediyor. "Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma" projesi kapsamında geçen yıl tohum alma ile başlayan çalışmalar bu yıl projeye katılan çocukların ektikleri tohumlardan yetişen fideleri toprakla buluşturması ve yeni tohumlar ekmesi ile devam etti.