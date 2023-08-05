Efes Selçuk'ta Salça Makinesi Hizmeti Devam Ediyor

Efes Selçuk Belediyesi'nin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesi ile merkez mahalleler ve köylerde salça sıkım işleri kolaylaşıyor. Mahalle sakinleri, salça makinesinin hayatlarını kolaylaştırdığını belirtiyor. Salça makinesi hizmeti belirli tarihlerde köylerde ve merkez mahallelerde sunulmaktadır.

Efes Selçuk'ta salça makinesinin mahallelerde dolaşımı devam ediyor. Efes Selçuk Belediyesi'nin geleneksel uygulamalarından biri olan salça makinesi ile merkez mahalleler ve köylerde salça sıkım işleri kolaylaşıyor. Efes Selçuk'ta kadınların seçtiği domatesleri, erkekler kesiyor, belediye emekçileri salça makinesi ile sıkım işlemini tamamlıyor.

Efes Selçuk'un farklı mahallelerinde yaşayan aileler salça makinesinin hayatlarını kolaylaştırdığını belirtti.

Salça makinesi ile yıllardır salçalarını kolayca yaptığını belirten Gülfer Göçtü "Çok memnunuz. İki- üç seneden beri çok memnunuz. Teşekkür ederim Başkanımıza bunu yaptığı için" dedi.

BEN EŞİME YARDIM EDİYORUM SALÇA MAKİNESİ DE BİZE…

Eşiyle birlikte salça yaptığını belirten Mehmet Ali Tanrıgülü; "Ben zaten eşime yardım ediyorum. Salçanın domateslerini ben kendim doğradım. Ben eşime yardım ediyorum. Makine de bize yardım ediyor. Belediyeye teşekkürler" dedi.

Rabia Tanrıgülü salça makinesi hizmetinden memnun olduğunu belirterek; "Memnunuz. Üç senedir bu hizmeti alıyoruz. Makine hazır geliyor, yapıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum bu hizmet için" dedi.

Kış hazırlıkları içinde önemli bir yer tutan salça yapımını kolaylaştıran salça makinesi belirtilen tarihlerde (09.00- 16.00 saatleri arasında) köylerde ve merkez mahallelerde olacak.

7-8 Ağustos Çamlık, 9- 10 Ağustos Acarlar, 11 ve 14 Ağustos Belevi, 15- 16 Ağustos Şirince, 17- 18 Ağustos Havutçulu, 21- 22 Ağustos Gökçealan, 23 – 24 Ağustos Zafer, İsabey ve 14 Mayıs Mahalleleri

İletişim ve ayrıntılı bilgi için SELBİM'E (444 8 892 – Whats App Hattı 0533 814 33 37) ve mahalle muhtarlıklarına başvurulabilecek.