Efeler'de on ikinci Kitap Kafe açıldı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla hayata geçirilen Kitap Kafe'nin 12'incisi düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Başkan Atay; "Efelerli vatandaşlarımız her şeye layık, hiç kimse engel olamayacak" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın Efeler'i 'Marka Kent' yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden 'Kitap Kafe'nin 12. şubesi Meşrutiyet Mahallesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında açılan ilk Kitap Kafe'nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, verdiği tüm sözleri tutacağına dikkat çekti. Efelerli vatandaşların her şeye layık olduğuna vurgu yapan Başkan Atay; "Efeler halkına ne söz verdiysem hepsini tek tek yerine getireceğim, hiç endişe etmeyin. Hiç kimse engel olamayacak. Siz her şeye layıksınız" dedi.

Bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bir sözümü daha yerine getirmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Seçilmeden önce Efeler halkına ne söz verdiysem hepsini tek tek yerine getireceğim hiç endişe etmeyin. Hiç kimse engel olamayacak. Siz her şeye layıksınız. Sizin için her şeyi yapacağım. Meşrutiyet Mahallemiz en büyük mahallelerimizden bir tanesi. Buradaki çocuklarımızın bilgiye ulaşma konusunda bir mekan olarak açılmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyorum. Çocuklarımız bilgili olmak zorunda. Geleceğimiz onlar. Onlar bilgili oldukça bu ülkeyi daha mutlu daha refah daha kalkınmış bir halde yönetecekler. Bizler bu bilgiyi onlara ulaşmalarını sağlayacak mekanları kavuşturmakla görevliyiz. Elbette eğitimde fırsat eşitliği de bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Efeler Belediyesi olarak önce dershane açtık, şu anda 200 TL veriyor arkadaşlarımız, çocuklarını lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanacakları bir mekana kavuşturduk. O çocuklarımızın da dezavantajlı ailelerimizin çocuklarının da bir fırsata, şansa ihtiyacı var. Çünkü cumhuriyet böyle bir rejim. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olan bir rejim. İşte bu nedenle bizler sosyal demokrat anlayışımızı belediyeye uyguluyoruz. Bu Kitap Kafemizde de bütün kitap kafelerde de bütün engelli arkadaşlarımızın girmesine hiçbir engel olmayacak şekilde inşaatlarımızı gerçekleştirdik. Bütün engelli kardeşlerimiz bu Kitap Kafelere istedikleri gibi gireceklerdir. Onların her türlü ihtiyaçlarını sağlayacak ortamı da içeride gerçekleştirdik. Size ne söz verdiysem yerine getirmeye devam edeceğim. Halkın gücünün üstünde hiçbir güç yoktur. Kitap Kafemizin Meşrutiyet Mahallemize, Efelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Atay, konuşmasının ardından beraberindeki heyet ile birlikte Kitap Kafe'nin açılış kurdelesini keserek, kafe içerisinde incelemelerde bulundu. Kitapları da inceleyen Başkan Atay, Efelerli vatandaşlara da seslenerek, kitap okumanın önemini hatırlattı. Açılış törenine onur konuğu olarak katılan yazar Ahmet Bozkurt, hazırlanan stantta kitaplarını imzaladı.

Gerçekleştirilen açılış törenine Başkan Atay'ın yanı sıra MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Yazar Ahmet Bozkurt, belediye meclis üyeleri, esnaf odaları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.