Efeler Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yemek ve Sevgi Sunuyor

Efeler Belediyesi, düzenli olarak sürdürdüğü sokak hayvanlarını besleme çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem can dostlarını besleyen hem de yemek israfının önün geçen projesini sürdürüyor. Proje çerçevesinde kentte faaliyet gösteren kamu kurumlarındaki ihtiyaç fazlası yiyecekler her gün düzenli olarak toplanıyor. Toplanan gıdalar, sevimli dostlarımızın yoğun olarak yaşadığı ve yemek bulmakta zorlandıkları bölgelere bırakılıyor. Efeler Belediyesi ekipleri, sadık dostlarımızın sadece karnını doyurmakla yetinmiyor her birine sevgi de sunuyor. - AYDIN