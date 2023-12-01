Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, Işıklı İlkokulu öğrencilerini ağırladı

Efeler Otizm Yaşam Merkezi, ilkokul öğrencilerini ağırladı

AYDIN - Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi, farkındalık oluşturma ve empati geliştirme etkinliği çerçevesinde Işıklı İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Otizm Yaşam Merkezi, özel bireylerin hayatına olumlu katkı sunmanın yanı sıra farkındalık çalışmalarıyla her yaştan vatandaşın otizm bilincini artırıyor. Bu kapsamda Işıklı İlkokulu'nun 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürü Ebru Karakaya ile birlikte bölgenin en detaylı merkezi olma özelliği taşıyan Efeler Belediyesi Otizm Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Otizm Yaşam Merkezi'nin uzman görevlileri, miniklere otizm hakkında bilgi verdi, özel bireylerin eğitim alıp faaliyetler gerçekleştirdikleri duyu bütünleme, resim, spor, oyun ve müzik odalarını tanıttı. Öğrencilerin, özel bireylerin eğitim ortamını görmeleri ve empati oluşturmaları için ziyarette bulunduklarını söyleyen Işıklı İlkokulu Müdürü Eda Karakaya, "Bizim de okulumuzda 2 özel öğrencimiz var. Onların eğitimi için mümkün olan en üst düzeyde katkı sağlamaya çalışıyoruz. Efeler Belediyesi'nin bu konuya hassasiyet gösterip böyle güzel bir eğitim ortamı oluşturması çok kıymetli" diye konuştu.

Anaokulu öğretmeni Yıldız Kılınçoğlu ise "Çocuklarımızda farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapma kararı aldık. Belediyemizin sağladığı imkan doğrultusunda çocuklarımızla birlikte gezip bilgi edinmek istedik. Farklılıklara her zaman açığız, hepimiz biriz birbirimizden ayrı değiliz. Farklılıklarımıza sahip çıkıp hoşgörü ve empati ortamıyla güzel nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. O amaçla buradayız. Çocuklarımızın empati duygusunu geliştirip karşılaşacakları kendilerinden farklı insanlara gerektiği konusunda destek olmak için buradayız" sözleriyle ziyaretin amacını anlattı.